Москва, 18 ноября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Президиум Генсовета «Единой России» назначил Александра Сидякина временно исполняющим обязанности руководителя ЦИК партии.

ER.ru Александр Сидякин

Окончательное решение по его кандидатуре примет Съезд партии 4 декабря. Благодаря огромному опыту работы в парламенте Александр Сидякин сможет усилить взаимодействие между фракцией «Единой России» в Государственной Думе и исполнительными органами партии, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«В свое время он был одним из самых эффективных депутатов нашей фракции в Государственной Думе — порядка 50 его законотворческих инициатив стали действующими законами. В качестве первого зампредседателя Комитета по жилищной политике и ЖКХ он успешно возглавлял нашу партийную рабочую группу по защите прав дольщиков и вкладчиков. Помог десяткам тысяч обманутых дольщиков получить свое жилье», — подчеркнул Андрей Турчак.

Он также напомнил, что до настоящего времени Александр Сидякин возглавлял Администрацию главы Республики Башкортостан, в том числе курировал вопросы внутренней политики в республике.

Александр Борисов, возглавлявший ЦИК последние четыре года, сосредоточится на работе в Государственной Думе.

«Он занял ответственный пост руководителя внутрифракционной группы — замруководителя фракции «Единой России». Перед фракцией стоит много важных государственных задач. Это в первую очередь законодательное обеспечение поручений Президента и реализация народной программы, с которой партия шла на выборы в сентябре этого года. Хочу поблагодарить Александра Александровича за отличную работу в ЦИКе», — отметил секретарь Генсовета «Единой России».

Александр Сидякин родился 17 ноября 1977 года в городе Сегежа Карельской АССР. В 1999 году закончил Тверской государственный университет. После окончания университета долгое время работал юристом и правозащитником в общественных организациях. Преподавал юридические дисциплины в университете. Кандидат юридических наук. С 2006 по 2009 годы занимал различные должности на промышленных предприятиях. С 2009 по 2011 годы — секретарь движения Федерации независимых профсоюзов России, руководитель департамента коллективных действий и развития профсоюзного движения ФНПР. Защищал права и интересы трудящихся в масштабах страны. В 2011 году был избран депутатом Госдумы от «Единой России», занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Повторно избрался в нижнюю палату парламента в 2016 году, став первым заместителем главы комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Был членом Генерального совета «Единой России», а также координатором партпроекта «Школа грамотного потребителя». Возглавлял рабочую группу Президиума генсовета партии по защите прав дольщиков. В 2018 году назначен на должность руководителя администрации главы Республики Башкортостан. Член «Единой России» с 2017 года.