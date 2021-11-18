Кишинёв, , 14:30 — REGNUM Глава Молдавско-Кишинёвской митрополии православной церкви митрополит Владимир обратился к властям Молдавии с призывом выделить церквям компенсации за газ, как и бытовым потребителям. Открытое письмо было опубликовано на сайте митрополии.

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«Накануне зимы 2021−2022 годов повышенный тариф на газ создаёт трудности для подавляющего большинства церквей и монастырей Молдавской православной церкви», — говорится в заявлении митрополита.

Он отметил, что и ранее оплата счетов была проблемой для церквей, но после резкого повышения тарифа расходы стали очень большими. Глава молдавской церкви подчеркнул, что церкви не являются коммерческими учреждениями и принадлежат общинам, а не священнослужителям.

Митрополит также напомнил, что большинство церквей в Молдавии являются памятниками культуры и национальным достоянием. Он призвал власти мочь церквям преодолеть непростое время.

Напомним, молдавская сторона, требуя значительных скидок, затянула переговоры по продлению контракта с Газпромом на поставку в Молдавию газа. С 1 ноября топливо начали поставлять по новым условиям. Цена на газ будет плавающей, а ноябре составит около $450 за 1 тысячу кубометров. Население предупредили о росте тарифа на газ в 2,4 раза. Кроме того, вырастет стоимость отопления.

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