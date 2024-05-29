Москва, 17 мая, 2024, 23:25 — ИА Регнум. Три года исполнилось 17 мая с момента начала работы Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), указ о создании которого подписал президент России Владимир Путин. За это время организация провела 11 конкурсов, 12 заявочных кампаний и поддержала 7202 проекта, сообщили в её пресс-службе.

Алексей Колчин ИА Регнум

Фонд функционирует для оказания всесторонней поддержки инициатив в сфере культуры, искусства и творческих индустрий. На сайте ПФКИ с начала его образования зарегистрировались почти 160 тыс. проектных команд, а на рассмотрение экспертам направили более 75,7 тыс. заявок из всех регионов России.

Ежегодная суммарная аудитория проектов, поддержанных фондом, составляет около 30 млн человек. Общая сумма средств, выделенных на согласованные проекты, превысила 25,4 млрд рублей, из которых почти 22 млрд рублей авторы проектов указали как софинансирование.

Из общего числа победителей 3142 команды победили с первой попытки, а 1361 и 484 — с второй и третьей соответственно. С 2023 года фонд развивает региональную сеть проектных офисов, первый из которых появился в Луганске в 2023 году.

Кроме того, они открылись в Рязанской, Тульской, Ивановской, Нижегородской, Псковской, Новгородской, Тюменской, Новосибирской, Иркутской областях, а также в Марий Эл и Северной Осетии. В Красноярском крае действует представительство Фонда ПФКИ.

Генеральный директор фонда Роман Карманов привёл данные о работе его организации.

«Это разноплановые инициативы: концерты, гастроли, музейные экспозиции, фильмы, театральные постановки, издание книг, мастерские по разным направлениям культуры, школы для талантливых людей разных возрастов. Креативность наших творческих команд каждый раз позволяет открывать необычные форматы, успешные идеи масштабируются на всю страну. Грантовая поддержка позволяет планировать свою деятельность на месяцы и даже годы вперёд. Крайне важно, что поступающие на конкурсы Фонда заявки качественно росли от отбора к отбору, и для этого наши сотрудники тоже делают большую работу. Проводятся образовательные мероприятия, осуществляются выезды в разные регионы. В 12 российских субъектах открыты проектные офисы, где можно получить консультацию о том, как заполнять заявку, найти партнёров, обменяться опытом», — сказал он.

Получатели грантов ПФКИ реализуют различные инициативы — от небольших локальных до крупных федеральных событий — и создают образовательные программы, которые оказывают системное влияние на развитие разных творческих сфер. Во всех регионах РФ при поддержке фонда открываются арт-кластеры, проводятся концерты и спектакли, работают школы анимационного искусства, идут кинофестивали. Помимо этого, в прокат выходят фильмы и создаются проекты с применением VR — и AR-, NFT-технологий.

ПФКИ поддерживает творческие инициативы, приуроченные к памятным датам российской истории, а также направленные на возрождение и развитие народных художественных промыслов и культуры малых народов России.

При поддержке фонда в 2022 году организовали мероприятия, приуроченные к Году народного искусства и нематериального культурного наследия, в 2023 году — к Году педагога и наставника. В 2024 году ПФКИ принял заявки, посвященные Году семьи.

По итогам 11 завершенных конкурсов рейтинг топ-15 регионов по количеству проектов-победителей возглавили Москва, Санкт-Петербург, Удмуртия, Татарстан, Башкирия, Краснодарский край, Белгородская, Новосибирская, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Тюменская, Московская, Иркутская и Челябинская области.

Фонд уделяет большое внимание созданию образовательных программ по социокультурному проектированию. В рамках указанной деятельности записываются подкасты и видеоуроки по составлению заявок. Более 1 млн человек ознакомились с этими материалами. Кроме того, ПФКИ проводит образовательные вебинары и онлайн-марафоны, организует очные мероприятия для региональных проектных команд и для профессиональных сообществ.

Самыми популярными тематическими направлениями на протяжении всех конкурсов стали «Культурный код», «Место силы» и «Молодые лидеры», а среди типов проектов — образовательные, наставнические программы и проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов, а также проекты креативных индустрий.

Отдельное внимание фонд уделяет работе с новыми регионами. Существенную дополнительную поддержку для учреждений культуры и спорта в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях оказала действующая благотворительная программа ПФКИ, созданная при участии его коммерческих партнёров.

В рамках этой программы в 2023 году новые регионы получили 2,5 млрд рублей для поддержки 2118 учреждений. Средства направились на закупку звукового и светового оборудования, инструментов, интерактивных панелей для музеев, костюмов, спортивного инвентаря, оргтехники, автотранспорта, установки новых спортивных площадок, проведения ремонтных работ и перезапуска работы секций.

592 проекта, которые поддержал фонд, касаются напрямую или косвенно с новых регионов. На их реализацию направили 4,3 млрд рублей. В число проектов, направленных на работу с жителями этих субъектов РФ, вошли «Маленький театр больших историй. Дорогами Донбасса», «Код Донбасса» и «Книжки-раскраски «Детям о Донецком крае». В настоящее время проводится международный мультикультурный фестиваль «Звёзды над Донбассом» и продолжается работа над созданием контента и мультимедийных продуктов для новой экспозиции Луганского краеведческого музея «Новейшая история Луганщины».

ПФКИ также поддержал проект «Удивительные приключения Коли Арбузова». Заявка поступила из Херсонской области. Идея пришла творческой команде во время прохождения обучающего блока для жителей новых регионов, проводимого фондом на площадке арт-фестиваля «Таврида».

Помимо этого, ПФКИ активно развивает деятельность по производству собственного видеоконтента. На базе креативно-образовательного центра в Москве проходят съёмки программы «Культурная волна», которую транслирует телеканал «Триколор». Гостями передач становятся известные деятели культуры, народные и заслуженные артисты России.

Как сообщало ИА Регнум, в середине ноября 2023 года ПФКИ провёл в Санкт-Петербурге «Форум объединённых культур». В рамках него провели дискуссию по вопросу «Искусственный интеллект — угроза или благо для культуры». На мероприятии выступили директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, генеральный директор ООО «Цифровое наследие», основатель и управляющий партнёр Findustrial Consulting Group Алевтина Камелькова, экс-советник президента России Владимир Толстой, актёр Милош Бикович и другие.

С 11 января по 20 февраля 2024 года Президентский фонд культурных инициатив принял заявки на второй грантовый конкурс на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Проекты должны были соответствовать девяти тематическим направлениям: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ» и «Мы вместе».