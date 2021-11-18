Вашингтон, 18 ноября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Глава Xbox Фил Спенсер призвал разработчиков и издателей объединиться ради достижения общей цели — сделать старые игры доступнее для современной аудитории. Об этом 18 ноября пишет портал AXIOS.

Xbox Series X

Речь идёт о функции обратной совместимости, которая позволяет запускать игры прошлого поколения на современных платформах. В качестве примера руководитель Xbox привёл музыкальную и киноиндустрию, в которых старые альбомы и фильмы часто подвергаются реставрации и перевыпускаются.

Напомним, что в честь 20-летия консоли Xbox компания Microsoft добавила в свою программу обратной совместимости ещё 70 старых игр.