Москва, 18 ноября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Два человека погибли в Москве в результате обрушения на одном из строительных объектов. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

ЧП случилось на строительном объекте на улице Красноказарменная. В результате частичного обрушения стены на бытовку погибли 53-летний мужчина и 57-летняя женщина. По факту случившегося прокуратура проводит проверку.

«На месте находится Лефортовский межрайонный прокурор», — рассказали в пресс-службе.