Стокгольм, , 14:39 — REGNUM Партия «Социал-демократов» и партийное отделение партии, где зарегистрирован министр инфраструктуры Швеции Томас Энерот, 18 ноября сняло все обвинения в сексуальном харассменте в его адрес. Об этом сообщил новостной портал Omni.

Стокгольм. Швеция

После проведение внутреннего партийного расследования дело в отношении Энерота было прекращено.

Ранее женщина подала жалобу партийному руководству на Энерота после того, как они поприветствовали друг друга объятием в гостиничном номере, где несколько других членов партии собрались, чтобы отметить завершение съезда «Социал-демократов». Энерот при приветствии положил женщине руку на спину. После неловкой ситуации министр извинился перед ней и сказал, что он не хотел подвергать ее дискомфорту.

«Положив ей руку на спину, я поприветствовал эту женщину, как я хотел и с тем смыслом, который я в это вкладывал», — написал Энерот в редакцию газеты Aftonbladet.

После проведения внутреннего расследования в партии посчитали, что поступок Энерота не является сексуальным харассментом.