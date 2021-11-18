Махачкала, 18 ноября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Энергохозяйство Дагестана изношено более чем на 70%. Это не позволяет добиться устойчивого электроснабжения жителей многих населенных пунктов. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов в ходе всероссийского совещания под председательством министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт электросети

По словам Меликова, в 2021 году в Дагестане произошло несколько случаев массового нарушения работы электросетей, из-за которых оставались без света от 100 до 200 тыс. жителей, а с 2018 года таких случаев в республике было зафиксировано 27 из 35 зарегистрированных в целом по Северному Кавказу.

Тем не менее энергетики сделали все возможное, чтобы подготовить регион к предстоящей зиме, отметил глава субъекта РФ. На все мероприятия по замене опор, ремонт трансформаторных подстанций и другие меры было направлено 890 млн рублей. В настоящее время работы выполнены на 98%.