Москва, , 14:24 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о введении в России акциза на жидкую сталь, поправки в Налоговый кодекс также привязывают расчет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по ряду продуктов майнинга к соответствующим мировым котировкам, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Вводится акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней за соответствующий календарный месяц экспортной цены на стальные слябы на условиях поставки «погрузка на судно (FOB)» в морских портах РФ, расположенных в Южном федеральном округе (ЮФО).

Для стали жидкой, выплавляемой в мартеновских, индукционных и (или) электрических сталеплавильных печах, при условии, что доля массы лома черных металлов в общей массе сырья для производства стали составляет не менее 80%, акциз предлагается рассчитывать как 30% от результата следующих вычислений: средняя за соответствующий календарный месяц экспортная цена на стальную заготовку на условиях поставки «погрузка на судно (FOB)» в морских портах РФ, расположенных в ЮФО, минус средняя за соответствующий календарный месяц цена продажи тонны стального лома 3А, определенная на условиях поставки «перевозка оплачена до (CPT) железнодорожной станции» в Уральском федеральном округе (УФО) минус 12,5 тыс. рублей и минус 50% от суммы расходов на приобретение ферросплавов и легирующих элементов, использованных налогоплательщиком для металлургического производства в расчете на 1 тонну их массы.

От уплаты акциза освобождаются ряд предприятий машиностроения и военно-промышленного комплекса (ВПК), предприятия с объемом производства не выше 1 тыс. тонн продуктов (полупродуктов) металлургического производства в налоговый период, а также производителей специальной стали с производственными мощностями не более 300 тыс. тонн в год.

Ставка НДПИ для железной руды устанавливается на уровне 4,8% от средней за налоговый период цены на железную руду (с содержанием железа 62%) в соответствии с индексом SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures / Options с привязкой к содержанию железа в руде на соответствующем участке недр.

Ставка НДПИ на коксующийся уголь устанавливается на уровне 1,5% от средней за налоговый период цены на коксующийся уголь в соответствии с индексом SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal OTC Futures / Options.

В отношении многокомпонентных комплексных руд с содержанием меди, никеля, металлов платиновой группы, добываемых на территории Красноярского края, ставка НДПИ составит 6% от средних за налоговый период цен на медь, никель, палладий, платину, золото и кобальт на мировых рынках с привязкой к содержанию полезного компонента в руде.

Также меняется расчет НДПИ по некоторым видам удобрений.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума поддержала акцизы на жидкую сталь и задумалась о ценах на металл