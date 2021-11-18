18 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Польские власти посылают противоречивые сигналы. Внутренней аудитории о том, что Польша никогда не смирится с тем, чтобы о «нас говорили без нас». А внешней аудитории о том, что Варшава готова дистанцироваться и не вмешиваться в ход поиска решений по миграционному кризису ведущими игроками.

Станислав Стремидловский, , 16:32 — REGNUM



Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

После восстановления независимости Польша во внешней политике взяла на вооружение принцип «ни слова о нас без нас» и твердо придерживалась его. Однако в ситуации с миграционным кризисом на белорусско-польской границе Варшава ведет себя аномально и отступает от своего кредо, что вызывает много вопросов.

С одной стороны, после того, как и. о. канцлера Германии Ангела Меркель позвонила в Минск президенту Александру Лукашенко по поводу мигрантов, председатель правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что «интернационализация (разрешения кризиса. — С. С.), безусловно, необходима, но не настолько, чтобы вести переговоры над нашими головами и делать подобные предложения». Более резко выразился лидер клуба PiS в Сейме Польши Рышард Терлецкий, который в интервью порталу wPolityce отметил, что «Лукашенко, наверное, достиг одной из своих важнейших целей — он стал участником переговоров и был принят в качестве главы белорусского государства, это печально», и что «таким образом была нарушена европейская солидарность, это не удивительно, потому что крупнейшие страны Европейского союза преследуют свои индивидуальные цели». В свою очередь президент Польши Анджей Дуда заявил президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, что Варшава «не признает никаких договоренностей относительно ситуации на польско-белорусской границе, которые будут приняты над нашими головами».

С другой стороны, в интервью немецкому таблоиду Bild премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, повторив мантру «ни слова о нас без нас» в отношении переговоров Меркель и Лукашенко, уточнил: «Если речь шла о том, как вернуть мигрантов из Белоруссии в их страны, то любая такая инициатива в интересах Польши». Еще одну интригу создал глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох. «Спрашивают ли нас в Европе об обоснованности разговора с Путиным? Спрашивают. Анджей Дуда неизменно отвечает, что Кремль установит цену за «помощь», и Польша не согласна с тем, что этой ценой должна быть независимость Белоруссии», — написал в своем Twitter Кумох. Но дело в том, что Берлин и Париж уже общаются с Москвой на тему миграционного кризиса и поиска решений урегулирования его по линии ЕС — Белоруссия. Отказ Варшавы от общения с Россией, замечает в этой связи бывший польский дипломат Витольд Юраш, вероятно, призван скрыть тот факт, что Польше, у которой нет каналов связи ни с Москвой, ни с Минском, остается только просто наблюдать за происходящим на границе. «Если бы Россия сказала, что президент Польши и польская дипломатия не в счет, это было бы логично, — заключает Юраш. — Тот факт, что польские официальные лица указывают на это, является совершенно необычным».

Анджей Дуда Prezydent.pl

Так в чем же дело? Возможно, в тех внутренних проблемах, с которыми сейчас сталкивается «Право и Справедливость». По мнению польских изданий, сейчас «наступает самый страшный кошмар премьера Моравецкого, и это большая проблема для всей PiS». Правящая партия не справляется с ростом цен и инфляцией, которые бьют в первую очередь по ее электорату. «Социалистическая» политика правительства, многочисленные и все множащиеся социальные программы, акцент на выдаче очередных пособий бедным, по словам некоторых польских экспертов, «раздули инфляцию до (пока!) 7%», а «с января следующего года правительство добавит много топлива в инфляционную печь с широко разрекламированным «Польским курсом» (новая экономическая программа «Права и Справедливости». — С. С.). Проблема в том, что без внешнего финансирования погасить пожар и удовлетворить налогоплательщиков и бизнес PiS не в состоянии. Большие надежды Варшава возлагала на европейский Фонд восстановления экономики после пандемии коронавируса. В 2022 году ей оттуда должны были выделить 23,9 млрд евро в виде безвозмездных грантов и 11,5 млрд евро в виде кредитов. Однако польское правительство до сих пор не утвердило с Еврокомиссией положения Национального плана реконструкции (KPO). Причем дело не только в технических его характеристиках.

Брюссель имеет политические претензии к Варшаве. В частности, по вопросу соблюдения верховенства права в Польше. В ответ правящая партия перед своим электоратом разыгрывает карту «борьбы с евробюрократами», которые «хотят лишить государство ее суверенитета», что находит свое отражение и в случае с миграционным кризисом. «Праву и Справедливости» по данной проблеме с точки зрения имиджа выгоднее представлять Польшу в качестве страны, за которую в ЕС все решили, поверх ее головы. Потому что в случае ведения активной дипломатической работы с Германией и Францией, Белоруссией и Россией, что невозможно будет скрыть от публики, на какие-то уступки Варшаве придется пойти. А это для PiS означает потерю лица перед избирателями и неизбежные обвинения со стороны оппозиции — при переговорах с Минском и Москвой — в забвении «принципов» и сдаче национальных интересов «автократам». Поэтому польские власти посылают такие противоречивые сигналы. Внутренней аудитории о том, что Польша никогда не смирится с тем, чтобы о «нас говорили без нас». А внешней аудитории о том, что Варшава готова дистанцироваться и не вмешиваться в ход поиска решений по миграционному кризису ведущими игроками.