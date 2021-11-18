Стокгольм, , 14:38 — REGNUM За время продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции Швеции пережила три волны распространения инфекции. Однако мнения эпидемиологов по поводу того, насколько вероятно, что четвертая волна COVID-19 захлестнет Швецию, разделились. Об этом 18 ноября сообщило государственное новостное агентство TT.

Флаг Швеции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Так, эпидемиолог Туве Фолл и профессор Том Бриттон согласны с тем, что в Швеции по-прежнему существует высокий риск еще одной серьезной вспышки распространения коронавируса.

«Есть меры, которые можно принять уже сегодня, чтобы снизить этот риск», — заявил в интервью ТТ Туве Фолл, добавив, что речь идет об увеличении тестирования на COVID-19 и отслеживание контактов зараженных.

Йоаким Дилльнер, который является профессор эпидемиологии в Каролинском институте (Стокгольм), с другой стороны, считает, что Швецию четвертая волна обойдет стороной:

«У нас высокий и равномерный охват вакцинацией по всей стране, даже если он где-то ниже в каких-то пригородах и уязвимых районах».

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