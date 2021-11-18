Москва, , 14:21 — REGNUM Кредитно-денежная политика Центробанка, возможно, соответствует инструкциям МВФ, но очевидно противоречит национальным интересам России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Дарья Драй © ИА REGNUM

«Инфляция бушует во всем мире, но почему-то никто из стран ОЭСР или наших партнеров по БРИКС для борьбы с ней не выбрал вариант многократного повышения ключевой ставки. Наш Центробанк пошел своим уникальным путем и потерпел фиаско», — сказал Миронов.

Он напомнил, что руководство ЦБ уверяло, что в IV квартале рост ставки скажется на темпах инфляции, но уже позади половина квартала, а ситуация не меняется.

«Однако вместо того, чтобы задуматься и провести работу над ошибками, нам предрекают очередное повышение ставки. За это бессмысленное упрямство и нежелание смотреть в глаза очевидным фактам приходиться расплачиваться населению и экономике страны», — констатировал Миронов.

В России продовольственная инфляция достигла двузначных показателей, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

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