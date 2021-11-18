Москва, , 14:20 — REGNUM Страховые пенсии неработающим российским пенсионерам могут быть проиндексированы больше, чем на 5,9%. Основная причина — рост инфляции, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Согласно проекту бюджета Российской Федерации на 2021 год размер индексации пенсий неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца должен составит 5,9% с 01 января 2022 года.

Этот размер индексации был заложен еще исходя их прогнозируемой инфляции по итогам 2021 года на уровне 5,8%.

Однако в октябре 2021 года глава Минтруда заявлял, что если официальный прогноз по инфляции от Минэкономразвития будет повышен (а он действительно был пересмотрен до 7,4%), то не исключен и пересмотр уровня индексации.

Тем не менее, пока официальных данных относительно пересмотра уровня индексации от правительства РФ не поступало.

В сложившейся ситуации можно ожидать, что в конце ноября — начале декабря будет, скорее всего, объявлено о дополнительных мерах поддержки неработающих пенсионеров», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2022 года страховые пенсии российских пенсионеров будут проиндексированы на 5,9%, заявил глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

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