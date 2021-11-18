Москва, 18 ноября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Страховые пенсии неработающим российским пенсионерам могут быть проиндексированы больше, чем на 5,9%. Основная причина — рост инфляции, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Согласно проекту бюджета Российской Федерации на 2021 год размер индексации пенсий неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца должен составит 5,9% с 01 января 2022 года.

Этот размер индексации был заложен еще исходя их прогнозируемой инфляции по итогам 2021 года на уровне 5,8%.

Однако в октябре 2021 года глава Минтруда заявлял, что если официальный прогноз по инфляции от Минэкономразвития будет повышен (а он действительно был пересмотрен до 7,4%), то не исключен и пересмотр уровня индексации.

Тем не менее, пока официальных данных относительно пересмотра уровня индексации от правительства РФ не поступало.

В сложившейся ситуации можно ожидать, что в конце ноября — начале декабря будет, скорее всего, объявлено о дополнительных мерах поддержки неработающих пенсионеров», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2022 года страховые пенсии российских пенсионеров будут проиндексированы на 5,8%, заявил ранее глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.