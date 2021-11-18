Москва, 18 ноября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В России могут ввести возможность кредитных каникул для займов на потребительские цели. Об этом 18 ноября сообщила глава Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Сделать это планируется по аналогии с ранее введёнными кредитными каникулами. Также руководитель Банка России поддержала идею еще больше ограничить максимальный размер процентов по микрозаймам для населения.

«Мы думаем, что настала пора снизить максимальную ставку по кредитам микрофинансовых организаций. На наш взгляд, есть относительно хороший опыт ипотечных каникул. Люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию, могут рассчитывать на реструктуризацию кредитов по ипотеке. Мы выступаем с тем, чтобы посмотреть и по потребительским кредитам, если крупная сумма. Чтобы какой-то период жизни у человека была возможность выбраться из долговой кабалы», — сказала Набиуллина.