Токио, 18 ноября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Capcom опубликовала тизер-трейлер своей будущей экшн-игры PRAGMATA. Ролик был выложен 18 ноября на YouTube-канале компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

«Наша команда усердно работает над проектом, но, чтобы гарантировать, что это будет незабываемое приключение, мы решили перенести сроки выпуска на 2023 год», — написали разработчики в блоге проекта. В после они также разместили новый концепт-арт.

Отметим, что ранее Capcom уже сообщала, что, скорее всего, перенесёт релиз игры. Компания анонсировала PRAGMATA в 2020 году, она выйдет на ПК, PlaySation 5 и Xbox Series X. Пока разработчики выдали очень мало информации о проекте, известно лишь, что действие игры будет происходить в ближайшем будущем в мире-антиутопии, события развернутся на Луне.