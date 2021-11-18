Чебоксары, 18 ноября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации, подозреваемого в невыплате заработной платы на сумму более 8,8 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В Чебоксарах под уголовное преследование попал гендиректор организации по производству электрооборудования. Правоохранители полагают, что с марта по октябрь 2021 года он принимал решения о направлении средств организации на коммерческие и иные цели, в том числе контрагентам, минуя расчётные счета организации. Следствие считает, что подозреваемый знал о долгах по зарплате и имел в распоряжении достаточно средств для их погашения.

По оценке управления, в результате более двух месяцев в полном объёме не получали заработную плату 29 работников организации на общую сумму более 8,897 млн рублей.

В прокуратуре Чувашии добавляют, что после принятых ведомством мер реагирования часть общей задолженности (более 1 млн рублей) была погашена.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев подряд»). Устанавливаются все детали происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года прокуратура Чувашии сообщила о погашении 15,2 млн рублей задолженности по заработной плате перед работниками обанкроченного алатырского завода низкотемпературных холодильников.

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