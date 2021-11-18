Москва, , 14:16 — REGNUM Госдума приняла постановление об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2022−2024 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября. Документ представила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Госдума

Согласно базовому сценарию Банка России, темп прироста ВВП в 2021 году составит 4,0−4,5% и с 2022 года стабилизируется на траектории сбалансированного роста в диапазоне 2−3%.

Инфляция начнет постепенно замедляться по мере исчерпания влияния временных факторов, сокращения возможностей предприятий по переносу возросших издержек в цены и действия принятых решений по денежно-кредитной политике, купирующих вторичные эффекты инфляционных ожиданий.

Дополнительное воздействие на снижение годовой инфляции окажет высокая база конца 2020 года. По итогам 2021 года Банк России ожидает инфляцию в диапазоне 5,7−6,2%.

Читайте ранее в этом сюжете: Набиуллиной предлагают экономическую реформу