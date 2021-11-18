Москва, 18 ноября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной рассмотреть возможность ограничения ставок по микрозаймам, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Давайте мы посмотрим и ограничим ставки по микрозаймам, Мы должны думать о людях, а не о тех, кто занимается ростовщичеством», — сказал Володин.

В ходе дискуссии высказывались опасение в связи с высокими ставками микрофинансовых организаций за быстрые кредиты.

Также Володин обратил внимание на то, что инфляция растет быстрее ставки по депозитам граждан.

«Ставки по депозитам в банках не растут, получается, что вклады граждан обесцениваются». — констатировал Володин.