Орел, 18 ноября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Уголовное дело о халатности должностных лиц департамента надзорной и контрольной деятельности при долевом строительстве возбуждено в Орловской области, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 18 ноября старший помощник руководителя СУ СКР по Орловской области Александр Коргин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Как полагает следствие, с января 2015 года по январь 2020 года должностные лица департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области не надлежаще исполняли свои должностные обязанности и не обеспечили контроль за деятельностью застройщиков, это привело к нарушению законодательства и неисполнению застройщиками обязательств перед участниками долевого строительства.

«Следователем по уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщил представитель СК.

По данным региональных властей, на ноябрь в едином реестре проблемных объектов в Орловской области находится 11 домов, шесть застройщиков десяти многоквартирных домов признаны банкротами.