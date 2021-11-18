Уфа, 18 ноября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Более одной тысячи обманутых дольщиков из Башкирии восстановлены в правах в результате предоставления им компенсационных выплат. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Андрей Репин ИА REGNUM Митингующие дольщики

«На сегодняшний день, благодаря тесному взаимодействию правительства Республики Башкортостан и публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», начиная с 2020 года и за истекший период 2021 года, более одной тысячи обманутых дольщиков из нашего региона восстановлены в правах путем предоставления компенсационных выплат на общую сумму 1,4 млрд рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что к концу 2023 года в республике планируют полностью восстановить права обманутых дольщиков, дома которых были внесены в единый реестр проблемных объектов и «дорожную карту» региона.

«Мы плотно взаимодействуем с федеральным фондом. В число незавершенных объектов строительства, планируемых к завершению с применением механизмов федерального фонда вошло 80 объектов. В настоящее время по 72 проблемным объектам республики приняты решения, в том числе по 29 объектам — выплата возмещения гражданам — участникам строительства. Добавлю, что по восьми объектам компенсационные выплаты предоставлены в полном объеме, на текущую дату они исключены из Единого реестра проблемных объектов», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Егора Родина.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Башкирия вышла в лидеры регионов ПФО по вводу жилья.