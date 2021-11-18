Таллин, , 14:11 — REGNUM

Елка gazrock

На Ратушной площади Таллина в четверг, 18 ноября, установили традиционную Рождественскую ель. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Отмечается, что главную елку страны выбрали в волости Куусалу (северная Эстония). Согласно предъявляемым требованиям, выбираемая для Таллина ель должна быть высотой не ниже 15 метров и иметь развесистые и равномерно распределенные ветви. Дополнительными условиями служат хорошая транспортная доступность и удаленность от Таллина не более 150 километров.

В предыдущие три года подходящее дерево удавалось найти в самом Таллине. После установки специальная фирма приступит к ее украшению. Ее торжественное открытие (зажжение) состоится одновременно с началом работы Рождественского рынка 26 ноября.

Рождественская ель простоит на Ратушной площади до 9 января 2022 года.

17 ноября Рождественскую роль установили на Центральной площади второго по величине города Эстонии — Тарту.