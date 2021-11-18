Горно-Алтайск, 18 ноября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. В Республике Алтай число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом достигло 478. За минувшие сутки скончался один человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус

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Как отмечается, в 430 случаях непосредственной причиной смерти больных стал COVID-19. Ещё 48 человек скончались от сопутствующих заболеваний на фоне заражения коронавирусом.

По состоянию на 18 ноября, в ковидных стационарах республики лечатся 438 пациентов. Всего под наблюдением врачей находятся 1162 человека.

«За весь период снято с медицинского наблюдения 54 134 человека, в том числе за сутки — 74 человек», — добавили в оперштабе.