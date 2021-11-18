Нальчик, , 14:08 — REGNUM В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки 16 человек скончались от последствий COVID-19. Это самый высокий показатель смертности за все время пандемии, сообщили 18 ноября в федеральном оперативном штабе. Общее число скончавшихся от опасной инфекции в республике достигло 1082 человека.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Между тем, на сайте минздрава Кабардино-Балкарии 18 ноября предоставляются другие данные: число случаев летального исхода за прошедшие сутки — 10 человек, а общее число скончавшихся от COVID-19 — 1092 человека.

Такие несовпадения ранее в оперштабе объясняли механизмом подсчета умерших и процесса передачи данных. По показателю смертности Кабардино-Балкария занимает третье место в Северо-Кавказском федеральном округе после Ставрополья (4772 умерших) и Дагестана (2860).