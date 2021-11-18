Москва, 18 ноября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Россия не ведет никаких гибридных войн, Москва заинтересованы в том, чтобы в Европе перестали считать РФ виновником всех бед. Об этом 18 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков

По его словам, сейчас в Великобритании в последнее время «много истеричных публикаций, в целом, к сожалению, журналисты не столь, как обычно, привержены трезвости в освещении событий, в том числе в Центральной и Восточной Европе».

«Поэтому нужно так к ним и относиться. Никаких гибридных войн Россия не ведет, мы это абсолютно исключаем», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Москва заинтересована в том, чтобы «наконец-то в Европе все опомнились и перестали считать Россию виновницей всех их бед, и, наоборот, обратились к первоисточникам тех проблем, которые сейчас душат Европу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что контакты президента России Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена ожидаются, однако в данный момент их точная дата еще не определена.

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