Москва, 18 ноября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В 2022 году в Москве планируется ввести в эксплуатацию 91 дом по программе реновации, сообщил 18 ноября глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Кайсин Сергей ИА Красная весна Реновация

Он рассказал, что в планах на 2022 года ввести в эксплуатацию по программе реновации 91 дом общей площадью 1,4 млн кв. метров. При этом 72 новостройки планируют отдать под заселение, квартиры получат 35 тыс. жителей.

«Уже введен в эксплуатацию 161 дом, ведется проектирование и строительство более 300 домов во всех реновационных районах, начат или завершен процесс переселения свыше 55 тысяч жителей», — приводит слова Загрутдинова сайт мэра и правительства столицы.