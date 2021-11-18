Ростов-на-Дону, , 14:06 — REGNUM В Ростове-на-Дону в рамках обновления транспортного парка будет приобретено 100 автобусов на газомоторном топливе. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Автобус Наталья Стрельцова © ИА EGNUM

«Для обновления подвижного состава и развития муниципальной транспортной компании нам необходимы 285 автобусов различного класса. И на первом этапе, благодаря поддержке ВЭБ. РФ, мы планируем приобрести 100 автобусов на газомоторном топливе», — написал глава администрации Ростова-на-Дону в Instagram.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону к чемпионату мира по футболу 2018 года было приобретено 50 автобусов, работающие на газомоторном топливе. Всего в Ростовской области насчитывается почти 13 тыс. единиц техники, которые используют в качестве топлива природный газ.