Киев, 18 ноября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Импорт свежих огурцов из России впервые начала Украина. Об этом 18 ноября сообщает портал EastFruit со ссылкой на источники.

Огурцы

«Российский огурец оказывается конкурентным по цене с украинским, несмотря на десятипроцентную импортную пошлину», — приводит их слова портал.

Также источники отметили, что, по их мнению, этот факт можно считать резонансным событием, так как до этого Россия была одним из главных рынков для сбыта этих овощей с Украины.

Кроме того, отмечается, что, согласно данным издания, в течение восьми месяцев 2021 года на Украину был завезен рекордный объем огурцов — 12,1 тыс. тонн и их главными поставщиками стали Турция и Белоруссия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Белоруссия с 18 ноября прекращает поставки электроэнергии на Украину.