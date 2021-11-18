Москва, 18 ноября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Роль американского доллара в международных торговых расчётах существенно не снизится в среднесрочной перспективе. Об этом аналитик Роберт Григорян сообщил 18 ноября агентству «Прайм».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Он отметил, что экономика США доминирует в мире на протяжении многих лет, а доллар держит лидерство за счёт самого развитого финансового рынка. Этому способствует устойчивая инфляционная динамика в США, накопление активов частными инвесторами, крупными суверенными фондами и центробанками, политическая стабильность.

Эксперт полагает, что в среднесрочной перспективе ожидать существенного сокращения роли доллара в международных торговых расчетах не стоит. Некоторые изменения происходят, но на данном этапе их не достаточно. Так, Россия и Китай взяли общий курс на системное развитие двусторонней торговли в собственных валютах.

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Роль доллара может снизиться на фоне долгосрочных негативных тенденций в американской экономике. Это, к примеру, сохранение проинфляционных рисков. В октябре инфляция в США ускорилась до 6,2% в годовом выражении, а это — максимум с декабря 1990 года. В ФРС США заявляют, что ускорение инфляции временное.

Если власти США явным образом будут терять контроль над ростом инфляции, а в экономике страны будет усиливаться неопределённость, прочность доллара как мировой резервной и торговой валюты может поколебаться. Далее в США долговые обязательства могут вырасти до новых исторических максимумов, их объёмы превысят объёмы экономики.

Но даже с учётом этих факторов, отметил Григорян, подходящих альтернатив доллару в мире не видно.

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