Москва, , 14:02 — REGNUM Денежно-кредитная политика Центрального банка России вызывает многочисленные вопросы. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 18 ноября заявил Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, выступая на очередном заседании Столыпинского клуба.

Борис Титов Kremlin.ru

«Наша денежно-кредитная политика нас не устраивает. Не очень мы понимаем, как она коррелируется, соотносится с денежно-кредитной политикой, которую реализуют основные игроки в финансовом мире», — сказал Титов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках заседания клуба выступил экономист Евгений Коган.