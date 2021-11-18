Пхеньян, 18 ноября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил 18 ноября поздравительную телеграмму султану Омана Тареку Аль Саиду. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Согласно опубликованным данным, северокорейский лидер поздравил султана и народ Омана с Днём независимости, а также пожелал стране процветания.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту, председателя Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Махмуду Аббасу.

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