Ереван, 18 ноября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Сообщения о захвате ВС Армении в плен азербайджанских военнослужащих не соответствуют действительности. Об этом 18 ноября в пресс-службе минобороны Армении сообщили агентству «Арменпресс».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

Журналисты попросили прокомментировать сообщения, которые стали распространять в соцсетях, будто армянские военнослужащие захватили шестерых пленных 14 ноября, а потом Ереван «тайно» передал их азербайджанской стороне.

«Они не имеют никакого отношения к действительности. Более чем очевидно, что в такой ситуации армянская сторона осуществила бы адекватный обмен пленными», — процитировали в агентстве источник в минобороны.

Ранее в минобороны Армении сообщили, что в ходе последних боёв на границе в азербайджанский плен попали 13 человек, ещё 24 армянских военнослужащих пропали без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября на армяно-азербайджанской границе начались боевые столкновения. Баку и Ереван обвиняют в этом друг друга. Вечером 16 ноября после того, как главы военных ведомств Армении и Азербайджана созвонились с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, бои прекратились.