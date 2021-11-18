Уфа, , 14:00 — REGNUM Рустем Газизов назначен главой администрации Стерлитамака в Башкирии. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

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Сообщается, что на 17-м внеочередном заседании совета г. Стерлитамака были подведены итоги работы конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации города.

По результатам открытого голосования главой администрации этого города был назначен Рустем Газизов, который с 8 октября 2021 года исполнял обязанности главы администрации.

Газизов поблагодарил депутатов за оказанное доверие, обозначив проблемные вопросы, которые есть в городе. Также он наметил пути их решения.