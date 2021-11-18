Стокгольм, , 14:21 — REGNUM По мере того, как пандемия коронавируса начала постепенно сходить на нет благодаря высокому уровню вакцинации, уровень смертности в Швеции снизилась в первой половине 2021 года, но COVID-19 по-прежнему остается третьей по частоте причиной смерти. Об этом 18 ноября сообщило государственное новостное агентство TT.

Флаг Швеции Publicdomainpictures.net

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О снижении уровня смертности свидетельствуют предварительные статистические данные о причинах смерти, подготовленные Национальным советом здравоохранения и социального обеспечения. Уровень смертности в Швеции ранее неуклонно снижалась из года в год, но пандемия прервала данное позитивное развитие.

Согласно данным ведомства, в первом полугодии в Швеции умерло 46 900 человек. Это на 9%меньше, чем за соответствующий период прошлого года, когда погибло около 51 500 человек. Как и в прошлом году, от COVID-19 скончались чуть более 4 600 человек.