Джакарта, , 13:58 — REGNUM Индонезия поощряет применение принципов прав человека в предпринимательской деятельности, особенно во время пандемии, сообщает Antara.

Делегация из Индонезии ИА REGNUM

«Мы должны использовать этот импульс, чтобы сделать шаг в дальнейшем для защиты прав человека в контексте предпринимательской деятельности», — заявил заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар.

Индонезия добилась различных достижений, в том числе создание национальной целевой группы по вопросам бизнеса и прав человека, а также запуск программы по оценке рисков в сфере прав человека для субъектов бизнеса, имеющих деловые и правозащитные риски.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Новой Зеландии Нанаю Махута завершила свой трехдневный визит в Индонезию.

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