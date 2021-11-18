Джакарта, 18 ноября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Индонезия поощряет применение принципов прав человека в предпринимательской деятельности, особенно во время пандемии, сообщает Antara.

ИА REGNUM Делегация из Индонезии

«Мы должны использовать этот импульс, чтобы сделать шаг в дальнейшем для защиты прав человека в контексте предпринимательской деятельности», — заявил заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар.

Индонезия добилась различных достижений, в том числе создание национальной целевой группы по вопросам бизнеса и прав человека, а также запуск программы по оценке рисков в сфере прав человека для субъектов бизнеса, имеющих деловые и правозащитные риски.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Новой Зеландии Нанаю Махута завершила свой трехдневный визит в Индонезию.