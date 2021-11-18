, 13:58 — REGNUM Все без исключения медицинские учреждения Республики Болгария располагают достаточным количеством препаратов для эффективного лечения пандемии коронавируса COVID-19 в стране. Об этом 18 ноября на пресс-конференции в Софии заявил заместитель министра здравоохранения служебного правительства РБ Александр Златанов, передает софийская газета «Труд».

По словам чиновника, до конца нынешнего года соответствующие структуры обеспечены запасами вакцины, а также медицинским кислородом и первичными средствами реанимации.

«В дальнейшем мы будем пополнять соответствующие запасы, и использовать новые достижения фармацевтики, — отметил, в частности, он. — В случае необходимости официальная София выделит дополнительные финансовые средства на нужды системы здравоохранения в целом».

Кроме того, А. Златанов призвал жителей Болгарии пройти «тотальную вакцинацию» от коронавируса. «Это упростит задачу властей РБ по преодолению кризиса, вызванного пандемией», — подчеркнул заместитель главы болгарского Минздрава.

Напомним, по состоянию на 18 ноября число заболевших COVID-19 граждан РБ составило 666 тысяч человек. Из них скончались 26 840 пациентов.