Томск, 18 ноября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В Томске прокуратура начала проверку по факту гибели мужчина при падении с крыши многоквартирного дома. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, трагедия произошла сегодня, 18 ноября.

Томск

Предварительно установлено, что погибший сорвался в ходе ремонта кровли здания на проспекте Фрунзе.

В рамках проверки сотрудники прокуратуры намерены оценить исполнение требований об охране труда при организации и проведении строительно-ремонтных работ.

«Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки, проводимой по данному факту», — добавили в ведомстве.

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