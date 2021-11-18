Таллин, , 13:57 — REGNUM Несмотря на то, что коалиционное соглашение о разделении власти в Таллине между Центристской и Социал-демократической партией было заключено в начале ноября, социал-демократы назвали своих представителей в таллинской власти лишь в четверг, 18 ноября.

Эстония ChaozChris

Как сообщила пресс-служба партии, новые должности, доставшиеся социал-демократам, выглядят так.

Председателем Таллинского горсобрания станет бывший лидер социал-демократов и экс-министр здоровья и труда Евгений Осиновский. В связи с этим Осиновский откажется от мандата депутата национального парламента Эстонии.

Глава отделения соцдемов в районе Пыхья-Таллина Йоозеп Вимм займет пост вице-мэра по вопросам предпринимательства. Вице-мэром по вопросам культуры станет актер и бывший исполнительный директор театра «NO99» Каарел Оя. Пост вице-мэра по вопросам городского планирования достанется Мадле Липпус. Координацией стратегии ночной жизни Таллина в мэрии займется Натали Метс.

Кроме того, районную управу Нымме возглавит местный предприниматель Лаури Паэвеэр.

Центристы сохранили за собой пост мэра — его занимает Михаил Кылварт, а также посты вице-мэров по вопросам образования и спорта, коммунального хозяйства и окружающей среды, городского имущества и транспорта, а также социального обеспечения и здравоохранения.