Стокгольм, , 14:17 — REGNUM Государственный пенсионный фонд Tredje AP-fonden, управляемый правительством Швеции, инвестирует деньги шведских налогоплательщиков в компании, деятельность которых связанна с атомной энергетикой. Об этом стало известно 18 ноября из сообщения радиостанции Sveriges Radio.

Мирный атом Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы полагаем, что такое инвестирование нарушает закон, вступивший в силу три года назад», — заявила в эфире радиостанции Sveriges Radio генеральный секретарь организации «Врачи Швеции против ядерного оружия» Йосефин Линд.

Согласно обзору, проведенному радиостанцией, инвестиции пенсионного фонда Tredje AP-fonden составляли порядка 1 миллиарда шведских крон. Сумма была разделена между 15 компаниями, занесенными в черный список, которые способствуют развитию американской ядерной программы.

Напомним, что с 2019 года пенсионные фонды Швеции должны осуществлять инвестиционную деятельность в соответствии с требованием по достижению устойчивого развития. Три пенсионные фонда прекратили вкладывать средства в развитие ядерных технологий, но один до сих пор этого не сделал.