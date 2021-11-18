Новосибирск, , 13:56 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 18 ноября, за прошедшие сутки выявлено ещё 404 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 395 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Скончались четырнадцать пациентов: мужчины в возрасте 65 лет, 67 лет, 73 года, 80 лет, 81 год, 82 года, 89 лет, 89 лет и женщины в возрасте 51 год, 61 год, 61 год, 70 лет, 82 года, 87 лет. Всего в регионе умерли 3624 человека», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе зарегистрировано 77 976 случаев заражения коронавирусом (+404 за сутки), в том числе — у 7963 детей; 56 242 пациента выписаны с выздоровлением (+102 за сутки).