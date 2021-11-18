Варшава, , 13:53 — REGNUM Миграционный кризис на польско-белорусской границе призван отвлечь внимание от новых «атак», которые Россия якобы готовит в отношении Украины, заявил 18 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не знаем, что еще они планируют. Возможно также, что кризис на границе призван лишь отвлечь внимание от новых военных атак, которые (президент России Владимир) Путин готовит на Украине», — цитирует его Bild.

Моравецкий выразил надежду, что «международное давление» возымеет эффект и число прибывших в Белоруссию мигрантов останется на отметке в 20 тыс. человек.

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Напомним, обвинения в адрес России, которая якобы заинтересована в миграционном кризисе на границе Белоруссии и её западных соседей, звучат из некоторых европейских стран, включая Литву и Германию.

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