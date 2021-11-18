Майкоп, , 13:53 — REGNUM В Адыгее направили на повторное рассмотрение уголовное дело бывшего мэра Майкопа Андрея Гетманова. Решение об этом приняла судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики. Рассмотрев апелляционное представление прокуратуры Майкопа, суд отменил ранее вынесенный приговор, удовлетворив ходатайство частично.

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Напомним, в сентябре 2021 года суд приговорил экс-мэра Майкопа Андрея Гетманова к наказанию в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Его признали виновным в покушении на мошенничество в крупном размере, принуждении к совершению сделки с земельными участками и незаконном хранении боеприпасов.

На время до следующего рассмотрения дела судом подсудимому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, говорится в сообщении пресс-службы суда.

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