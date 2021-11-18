Москва, 18 ноября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Польские власти не выражают полноценное и справедливое мнение и отношение народа всей Польши к России, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Александр Погожев ИА REGNUM Ёмкость для транспортировки углекислого газа

«Порядка 25 лет мы наблюдаем осуществление колоссальных инвестиций США и ЕС в политическую инфраструктуру Польши, формирование ее враждебно настроенных элит к России.

Деньги и нынешние политики у власти вряд ли что-то сделать критическое в адрес России, однако своей политикой они уже заложили фундамент в формировании антипольской коалиции внутри ЕС и соседей.

Польша остается успешной страной, если поменяет свою политику на добрососедскую. Ни к чему хорошему вмешательство политики в экономику никогда не приводит.

А повлиять на выработку решений России или Германии по важнейшим экономическим вопросам нашим польским друзьям просто невозможно даже при поддержке США. Такая отрытая враждебность Польши может сыграть с ней злую шутку.

Россия и Белоруссия в первую очередь должны заморозить гуманитарные проекты Варшавы в союзном государстве, обнулить возможность студентам учиться в польских вузах, сделать еще более доступным высшее образование в России белорусским студентам и обрубить все каналы цифровых СМИ, поддерживаемые Польшей, и охватывающих широкую аудиторию в Белоруссии и России.

России пора перестать быть интеллигентной с негодяями. Польше вовсе можно и нужно отказать в представлении транспортных коридоров, ввозе продукции, присутствии логистических компаний, ее товаров и услуг на рынке.

Масса польских грузовых автомобилей, поставляет в Москву товары. Им пора ужа давно сказать: прощайте! Дать по рукам экспорту политической наглости польских политиков уже давно пора.

Россия только выиграет, если введет запрет на экспорт и реэкспорт российского газа в эту страну. Пора уже диктовать свои условия», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал остановить запуск «Северного потока — 2», чтобы Россия не получила денег за продажу газа.

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