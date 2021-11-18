Москва, , 13:52 — REGNUM В настоящее время у России есть колоссальное окно возможностей. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 18 ноября заявил инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган, выступая в рамках заседания Столыпинского клуба «ЦБ против всех».

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы — часть мира, и весь мир понимает, что ситуация [в мировой экономике] уникальная, — сказал Коган. — Мы же ведем себя стандартно: накапливаем ресурсы, считаем, что у нас есть понятная стратегия и мы по ней идем. Стратегия, может быть, и понятная, но мир сегодня полон вызовов, которые требуют нашей быстрой реакции и понимания этого мира. И если мы его не понимаем, то мы будем лузерами. У России сегодня колоссальное окно возможностей. В принципе все для нас. Рост цен на энергоносители — наш плюс, металлы — наш плюс. Мы получаем колоссальные притоки валюты. Но вопрос, как ей распорядиться и что с ней делать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Коган заявил о том, что мировая экономика получила колоссальный шок.

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