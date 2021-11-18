Стокгольм, , 14:14 — REGNUM С 1 апреля 2022 года Агентство общественного здравоохранения больше не будет отвечать за тестирование жителей страны на COVID-19. Вместо этого ответственность и организационная работа будет возложена на региональные власти. Об этом 18 ноября сообщил телеканал SVT.

Тест на COVID-19 Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Нас могли бы проинформировали об этом и раньше», — заявила в эфире телеканал Эмма Спак, руководитель отдела здравоохранения и медицинской помощи в Ассоциации органов муниципального и областного управления.

В электронном письме телеканалу SVT пресс-секретарь министра здравоохранения и социальных дел Швеции Лены Халленгрен написал следующее:

«Правительство Швеции оценивает, что с 1 апреля 2022 года регионы могут обладать соответствующими возможностями для проведения тестирования в тех объемах, которые прогнозирует Агентство общественного здравоохранения Швеции. Тот факт, что регионы будут обладать тестовыми мощностями в соответствии с прогнозируемыми потребностями, является обычной обязанностью, возложенной на регионы».

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