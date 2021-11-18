Москва, 18 ноября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Контакты президента России Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена ожидаются, однако в данный момент их точная дата еще не определена. Об этом 18 ноября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Действительно, все это было в рамках подготовки ожидаемого контакта на высшем уровне», — сказал представитель Кремля, комментируя телефонный разговор секретаря Совбеза России Николая Патрушева с помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.

«Пока конкретных согласованных прикидок по точным датам нет», — добавил он. При этом Песков пообещал проинформировать о сроках контактов на высшем уровне Москвы и Вашингтона, когда будет принято решение об этом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что гадать о сроках запуска газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») является «неблагодарным делом».