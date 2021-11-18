Минск, , 14:01 — REGNUM Граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии и Сирии больше не смогут летать из Ташкента в Минск самолётами белорусского перевозчика «Белавиа». О таком запрете сообщила пресс-служба авиакомпании.

Самолёт авикомпании «Белавиа» Nikolaiko27

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Ограничения для граждан шести стран введены с 17 ноября из-за решения властей Узбекистана. Исключение сделано для пассажиров с дипломатическими паспортами и действующим видом на жительство в Белоруссии.

Пассажирам, попавшим под ограничение, пообещали полностью вернуть деньги за билет.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 ноября «Белавиа» прекратила перевозить из Турции в Белоруссию граждан Ирака, Сирии, Йемена, Афганистана, с 14 ноября такое же ограничение введено для рейсов из Дубая в Белоруссию. Соответствующие решения приняли власти Турции и ОАЭ.

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