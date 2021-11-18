Загреб, , 13:51 — REGNUM Из-за заявлений президента Хорватии Зорана Милановича в адрес австрийских властей и их мер по борьбе с коронавирусом, посол Хорватии в Австрии Даниэль Глунчич был приглашен на разговор в МИД Австрии, сообщает агентство Hina.

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Посол подтвердил, что его пригласили на беседу, и отказался комментировать содержание беседы.

Как сообщило австрийское министерство иностранных и европейских дел и как сообщают австрийские СМИ, Глунчич был приглашен для беседы из-за «крайне необычных заявлений президента Хорватии».

«Сравнение мер против пандемии коронавируса и фашизма неприемлемо. Мы обязаны защищать граждан Австрии, и мы действуем соответствующим образом», — говорится в заявлении австрийского министерства.

«Посол Хорватии в Австрии был явно поражен этими заявлениями», — сказал государственный секретарь министерства Петер Лаунски-Тифенталь.

Австрийские СМИ процитировали хорватского президента, который после встречи с Папой Франциском в Ватикане сравнил австрийские меры изоляции для непривитых людей с методами, «напоминающими методы 1930-х годов», и назвал их «нонсенсом».

С 15 ноября в Австрии действуют строгие меры непривитых.