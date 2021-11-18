Стокгольм, , 14:08 — REGNUM С 1 декабря в Швеции ужесточатся правила проведения публичных мероприятий с участием более 100 человек, когда граждан начнут просить предъявлять сертификаты о вакцинации. Прокомментировать новые антикоронавирусные меры вечером 17 ноября в студию телеканала SVT пришла генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Швеции Карин Тегмарк Виселл, которая также предупредила, что ее ведомство может вновь рекомендовать работодателям перевести своих сотрудников на удаленный режим работы.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Перевод сотрудников на удаленную работу является инструментом, который мы использовали раньше и который очень сильно снижает социальную мобильность в обществе», — отметила Виселл.

Она также подчеркнула, что ее ведомства внимательно следит за развитием эпидемиологической ситуации в Европе и принимает соответствующие меры в Швеции:

«Мы смотрим на то, что происходит в непосредственной близости от нас, и видим, что в странах со схожей структурой общества, схожим охватом вакцинации, наблюдается довольно резкий рост заболеваемости … И мы не видим причин, по которым мы в Швеции можем этого каким-то образом избежать».

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