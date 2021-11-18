Уфа, , 13:52 — REGNUM Четырех человек осудили за покушение на сбыт наркотиков организованной группой в особо крупном размере в Уфе. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Наркотики Цитата из к/ф «Лицо со шрамом». Реж. Брайан Де Пальма. 1983. США

В суде установлено, что фигуранты уголовного дела являлись мелкооптовыми курьерами, курьерами-закладчиками и через интернет-магазин сбывали наркотики.

Стражи порядка пресекли их незаконную деятельность весной прошлого года. В результате было изъято свыше одного килограмма различных видов запрещенных веществ и приспособления для их фасовки.

По данному факту в отношении четверых местных жителей в возрасте от 30 до 44 лет было возбуждено уголовное дело. Свою вину подсудимые признали частично. Ранее они уже были судимы за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

В результате суд приговорил их к лишению свободы от пяти лет двух месяцев до восьми лет пяти месяцев в колониях строгого и особого режимов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что четверых жителей Башкирии заподозрили в изготовлении 120 кг наркотиков.