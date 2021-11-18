Уфа, 18 ноября 2021, 13:52 — REGNUM Четырех человек осудили за покушение на сбыт наркотиков организованной группой в особо крупном размере в Уфе. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
В суде установлено, что фигуранты уголовного дела являлись мелкооптовыми курьерами, курьерами-закладчиками и через интернет-магазин сбывали наркотики.
Стражи порядка пресекли их незаконную деятельность весной прошлого года. В результате было изъято свыше одного килограмма различных видов запрещенных веществ и приспособления для их фасовки.
По данному факту в отношении четверых местных жителей в возрасте от 30 до 44 лет было возбуждено уголовное дело. Свою вину подсудимые признали частично. Ранее они уже были судимы за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.
В результате суд приговорил их к лишению свободы от пяти лет двух месяцев до восьми лет пяти месяцев в колониях строгого и особого режимов.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что четверых жителей Башкирии заподозрили в изготовлении 120 кг наркотиков.